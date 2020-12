Bempedoinsäure eröffnet neue Möglichkeiten

Abb. 1: Das Prodrug Bempedoinsäure wird zunächst in der Leber über das Enzym „Langkettige Acyl-CoA-Synthetase-1“ (ACSV1) in die aktive Form ETC-1002-CoA überführt. Diese hemmt die ATP-Citrat-Lyase (ACL) und verhindert so, dass Citrat in Acetyl-Coenzym A umgewandelt wird. Somit steht weniger dieses wichtigen Ausgangsproduktes zur Biosynthese von Cholesterol zur Verfügung. Das Enzym HMG-CoA-Reduktase ist ein weiterer wichtiger Schritt in diesem Stoffwechselweg und kann von Statinen inhibiert werden.