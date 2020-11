Hartmut Derendorf verstorben

Geboren in Dortmund, studierte, promovierte und arbeitete Derendorf zunächst in Münster, bevor es ihn als Postdoc an die University of Florida (UF) nach Gainesville verschlug.1983 trat er dann dort eine Professur an. Der Bereich „Pharmacokinetic/Pharmacodynamic (PK/PD) Modeling“ wurde zu seiner Domäne. Neben seiner mit zahlreichen Auszeichnungen versehenen akademischen Karriere war Derendorf stets die Weiterentwicklung des Berufsstandes ein besonderes Anliegen. In den 1980er- und 1990er-Jahren erlebte er an der UF, wie die Lehre radikal umgestellt wurde und sich der Beruf des Apothekers von der Logistik hin zu kognitiven, klinischen Leistungen neu erfand. Das Curriculum wurde neu aufgesetzt und passte die Ausbildung an die neuen Bedürfnisse der Pharmazeuten an. Er wurde nicht müde, diese neue Pharmazie auch in seinem Heimatland Deutschland voranzutreiben. Über 500 Pharmazeuten im Praktikum verbrachten eine Hälfte ihres praktischen Jahres an der UF und wurden so für die klinische Pharmazie begeistert. Viele Pharmazeuten aus Deutschland absolvierten an der UF ein PharmD-Studium und lernten das pharmakotherapeutische Handwerk. 2018 wurde Derendorf emeritiert.