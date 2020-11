ABDA fordert 60 Cent plus 7,50 Euro pro Test-Packung

Klare Berechnungsgrundlage nötig

Soll nun also eine die Teststrategie flankierende Preisregulierung kommen, will die ABDA dabei einige Aspekte berücksichtigt wissen. Zunächst müsse die Berechnungsgrundlage klarer sein. Anders als bei Arzneimitteln – an deren Preisregulierung das BMG die PoC-Test-Zuschläge ausdrücklich anlehnen will – gibt es für In-Vitro-Diagnostika nämlich keine gesetzliche Pflicht für die Hersteller, einen einheitlichen Herstellerabgabepreis sicherzustellen. Wenn also im Verordnungsentwurf für Großhändler auf den „Abgabepreis des Herstellers“ Bezug genommen werde, könne damit nur der jeweils tatsächlich verlangte Preis gemeint sein, schreibt die ABDA. Und das sollte nach ihrer Auffassung auch im Verordnungstext deutlicher klargestellt werden, um Unklarheiten bei möglicherweise existierenden „unverbindlichen Preisempfehlungen“ oder „Listenpreisen“, die nicht den tatsächlich verlangten Abgabepreisen entsprechen müssen, zu vermeiden. Alternativ könnte die Berechnung auf der Grundlage eines allgemeinen Abgabepreises vorgenommen werden – dazu müssten die Hersteller der Tests allerdings verpflichtet werden, einen solchen einheitlichen Abgabepreis zu gewährleisten.