Zuschlag für Corona-Antigentest wird auf 40 Cent je Test gedeckelt

Apotheken und pharmazeutische Großhändler sollen für die Abgabe von Corona-Antigentests künftig nur noch einen Festzuschlag von jeweils 40 Cent plus Umsatzsteuer je Test erheben können. Das sieht der Entwurf für die SARS-CoV-2-PoC-Antigentest-Preisverordnung vor, der am heutigen Dienstag bekannt wurde. Damit will das Bundesgesundheitsministerium die derzeit im Vertriebsweg erhobenen Zuschläge zügeln.