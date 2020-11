FDP-Abgeordnete für Corona-Schnelltests in der Apotheke

Die ABDA hatte auch immer wieder auf die rechtliche Lage hingewiesen, die es Apotheken nicht erlaube, diese Tests an Verbraucher abzugeben. Im Gesetzgebungsverfahren zum Dritten Bevölkerungsschutzgesetz hat die Standesorganisation jedoch deutlich gemacht, dass das aus ihrer Sicht geändert werden sollte. In ihrer Stellungnahe zum Kabinettsentwurf regte sie „dringend an, ergänzend einen rechtsicheren Rahmen für die Abgabe und auch die Durchführung von Point-of-Care-Tests durch Apotheken vorzusehen“. Das flächendeckende Netz der Apotheken biete der Bevölkerung einen niedrigschwelligen Zugang zu Gesundheitsleistungen – und sollte auch für Point-of-Care-Tests genutzt werden. Das erfordere insbesondere eine Klarstellung in § 3 Absatz 4 Medizinprodukte-Abgabeverordnung.

Helling-Plahr: Test-Kapazitäten müssen vergrößert werden

Auch die FDP-Bundestagsabgeordnete Katrin Helling-Plahr unterstützt dieses Anliegen. Gegenüber DAZ.online erklärte sie: „Vor dem Hintergrund einer möglichen Überlastung der Hausärzte, die das Gros der Testungen in ihren Praxen durchführen und dadurch Essenzielles für die Bekämpfung von SARS-CoV-2 leisten, muss darüber diskutiert werden, wie die Kapazitäten für Corona-Schnelltests vergrößert werden können. Es ist angesichts der aktuell steigenden Infektionszahlen nicht unwahrscheinlich, dass wir diese Kapazitäten in den kommenden Wochen und Monaten dringend brauchen werden.“

Die Arbeitsgruppe Gesundheit der FDP-Fraktion sei daher zu dem Entschluss gekommen, dass die Aufhebung des Verbots zur Durchführung von Corona-Schnelltests durch Apotheker zur immensen Entlastung beitragen könne. Allerdings betont die Liberale, dass es zuvor eine Schulung für die Pharmazeuten geben müsse. „Eine Abgabe an Verbraucher zur Selbstdurchführung stellt nicht sicher, dass eine fachgerechte Anwendung letztendlich erfolgt.“

Helling-Plahr sieht die Politik gefordert: Sie müsse vorausschauend agieren und zügig die notwendigen Rahmenbedingungen sowie Durchführungskonzepte gemeinsam mit den Apothekern schaffen. Dass dann jedes Bundesland nochmals einen eigenen Blick auf die Dinge hat, lehnt sie ab: Die Rahmenbedingungen und Konzepte müssten bundesweit Anwendung finden.