Was ist das Besondere an Insulin lispro Lyumjev?

In einer im Mai 2020 veröffentlichten Cross-over-Studie „Ultra-rapid Insulin lispro lowers postprandial Glucose and more closely matches normal physiological glucose response compared to other rapid insulin analogues: a phase 1 randomized crossover Study“ wurden die vier Insuline Fiasp® (Insulin aspart plus Nicotinamid als Resorptionsverstärker), Humalog® (Insulin lispro), NovoRapid® (Insulin aspart) und Insulin lispro Lyumjev® (Insulin lispro plus Citrat und Treprostinil als Resorptionsverstärker) verglichen. Insulin lispro Lyumjev zeigte eine signifikant schnellere Insulinabsorption im Vergleich zu den anderen getesteten Insulinen: Es erreichte die halbmaximale Arzneimittelkonzentration 13 Minuten nach Injektion und war damit 6 Minuten schneller als Fiasp®, 13 Minuten schneller als Insulin lispro und 14 Minuten schneller als Insulin aspart (alle P <0,0001). Zusätzlich verringerte Insulin lispro Lyumjev die postprandialen Glucosespiegel zwei Stunden nach der Mahlzeit am stärksten (7 mg/dl vs. Fiasp, 21 mg/dl vs. Humalog, 29 mg/dl vs. Novo Rapid (29 mg/dl). Die Wissenschaftler fanden zudem, dass unter Insulin lispro Lyumjev die Glucoseabweichungen in den ersten drei Stunden nach der Mahlzeit mit derjenigen bei gesunden Probanden vergleichbar war.