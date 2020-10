PDSG bringt Rechtssicherheit für Versorgungsverträge

Mit Artikel 2 des Patientendaten-Schutzgesetzes änderte der Gesetzgeber unter anderem § 11 (1) des Apothekengesetzes, der das Absprache- oder Zuweisungsverbot festlegt. Laut einer Pressemitteilung des Bundesverbands der Versorgungsapotheker (BVVA) war in der Vergangenheit die Zusammenarbeit zwischen heimversorgenden Apothekern, Ärzten und Pflegeeinrichtungen wiederholt als unzulässig erklärt worden, weil in § 11 (1) Apothekengesetz eine explizite Ausnahmeregelung fehlte – obwohl die vertraglichen Regelungen dieser Versorgungskooperationen in § 12a Apothekengesetz festgehalten sind. Mit Inkrafttreten des PDSG gilt das Absprache- und Zuweisungsverbot – mit Verweis auf § 12a Apothekengesetz – nur noch, „soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist“.