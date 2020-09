Studierende fordern Rabattverbot auch für OTC-Arzneimittel

Ein Versandverbot mit verschreibungspflichtigen Arzneien lehnen die Nachwuchsapotheker jedoch ab. „Vielmehr sehen wir den Gesetzgeber, beziehungsweise die Bundesregierung, in der Pflicht, auf europäischer Ebene darauf hinzuwirken, dass Arzneimittel in der Europäischen Union, beziehungsweise im Europäischen Wirtschaftsraum, als Ware besonderer Güte eingestuft werden, deren Vertrieb nicht nach wirtschaftspolitischen Überlegungen geregelt werden darf, um so die Gleichpreisigkeit für Rx-Arzneimittel für alle Bürgerinnen und Bürger durchzusetzen“, schreiben sie.

Zunächst drängt der BPhD darauf, das Boni-Verbot endlich durchzusetzen. Der Verband betont, Arzneimittel seien „nicht mit anderen Waren, die in Supermärkten verkauft oder im Europäischen Wirtschaftsraum gehandelt werden, gleichzusetzen“. Sie nähmen zu Recht eine Sonderstellung ein. „Ein Preiskampf und das damit einhergehende Locken durch Rabatte wird der Bedeutung eines Arzneimittels nicht gerecht, unterwandert diese, sowie das Solidaritätsprinzip des deutschen Gesundheitssystems, und senkt zudem die Hemmschwelle zum Arzneimittelmissbrauch.“ Zudem verzerre das Gewähren von Boni durch finanzielle Zwänge das Recht, die Apotheke frei wählen zu können. „Jegliche Bestrebungen, den Arzneimittelmarkt noch weiter für einen Preiskampf zu öffnen, halten wir für grob fahrlässig.“