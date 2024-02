Unterschätzte Gefahr bei akuter Diarrhö: Dehydration

Lediglich Wasser oder Tee zu trinken, um den Flüssigkeitshaushalt bei akuter Diarrhö auszugleichen, ist nicht aus­reichend. Die WHO empfiehlt die Anwendung einer oralen Glucose-Elektrolyt-Lösung in einer definierten Zusammensetzung und in reduzierter Osmolarität von 245 mOsm/l, mit der eine maximale Natrium- und Wasserre­sorption erreicht wird. Das Mengenverhältnis der Bestandteile von Saltadol® ist genau aufeinander abgestimmt und entspricht in seiner Zusammensetzung und Osmolarität 1:1 der derzeit aktuellsten WHO-Empfehlung2.