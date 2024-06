Im Bundesstaat Washington wurden über einen Zeitraum von drei Jahren Daten aus insgesamt 46 Apotheken, Drogerien, Lebensmittelgeschäften und Filialen einer Warenhauskette gesammelt – alle bieten in den USA Apotheken-Leistungen in jeweils unterschiedlichem Umfang an. Insgesamt wurden 84.555 Patient*innen in der Studie berücksichtigt. Davon wurden 496 bei Krankheiten wie Asthma, Harnwegsinfektionen, Allergien und Kopfschmerzen in der Apotheke behandelt.

In der Studie werden die zehn häufigsten in der Apotheke behandelten Erkrankungen angeführt. Bei allen liegen die Behandlungskosten deutlich unter den Kosten bei den traditionellen medizinischen Versorgern. Allein für die 496 Patient*innen, die sich in der Apotheke behandeln ließen, konnte eine Kostenersparnis von 138.000 Dollar errechnet werden.

Hätten alle 84.555 der untersuchten Personen sich alternativ in der Apotheke behandeln lassen, wären Einsparungen von knapp 23,5 Millionen Dollar möglich gewesen, legt man den aggregierten Medianwert von 277,78 Dollar zugrunde.

Laut der Studie suchten mehr Frauen als Männer den Weg in die Apotheke, vor allem bei der Behandlung von Harnwegsinfekten und bei der hormonellen Verhütung – wobei die Kostendifferenz bei hormoneller Verhütung gegenüber den traditionellen Versorgern am niedrigsten war, bei Harnwegsinfekten war sie am zweithöchsten. Eine Behandlung in der Notaufnahme wegen einer Harnwegsinfektion kostete 932,70 Dollar mehr als in der Apotheke – dort wurden für die Behandlung nur 30 Dollar abgerechnet. Allein durch die Behandlung von Harnwegsinfekten in Notaufnahmen entstünden in den USA jährliche Kosten von 4 Milliarden Euro.