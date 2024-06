Bis Ende des zweiten Quartals 2024, also bis Ende dieses Monats, müssen Apotheken ihre KIM-Adressen an den Nacht- und Notdienstfonds (NNF) gemeldet haben. Das Bundesgesundheitsministerium hatte vor einem Jahr festgelegt, dass Apotheken zum 1. April 2024 auch über eine KIM-Anwendung verfügen müssen. Bis zum 30. Juni 2024 muss die entsprechende Adresse an den NNF gemeldet werden. Fehlt der Nachweis, muss der NNF die TI-Pauschalen kürzen.

Der NNF hatte bereits Mitte Mai darauf hingewiesen, dass Apotheken ab 1. Juni im NNF-Portal kontrollieren können, ob die Meldung erfolgreich verlaufen ist. Nun erinnern NNF und Landesapothekerverbände nochmals an die Meldepflicht.