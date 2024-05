Ferro Sanol Tropfen enthalten hingegen in 1 ml (bzw. 20 Tropfen) 170 mg Eisen(II)-glycin-sulfat-Komplex, was 30 mg Eisen-(II)-Ion entspricht. Sie sind bei Neugeborenen und Säuglingen mit einem Körpergewicht ≤ 2 kg kontraindiziert. Die Ferrum Hausmann Tropfen dürften also ohnehin schon – auch vor der Marktrücknahme von Ferro Sanol Tropfen – bei Frühgeborenen unter 2 kg zum Einsatz gekommen sein.

Da beispielsweise der Sirup von Ferrum Hausmann erst ab einem Körpergewicht von 10 kg empfohlen wird und Floradix mit Eisen Lösung zum Einnehmen erst ab einem Alter von sechs Jahren indiziert ist, bleiben neben den Ferrum Hausmann Tropfen von Vifor für Früh- und Neugeborene bzw. Säuglinge keine weiteren Eisenpräparate als Alternativen im Handel.