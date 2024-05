Homöopathie soll aus der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) gestrichen werden. Das hat der 128. Deutsche Ärztetag an diesem Freitag beschlossen. Im Vorfeld der Entscheidung fand eine intensive Debatte statt, wie unter anderem die Ärztezeitung berichtet. Am Ende stimmten 116 der Delegierten für die Streichung, 97 sprachen sich jedoch dagegen aus. Der Ärztetag fordert nun den Gesetzgeber in einem Antrag dazu auf, „dass Homöopathie weder als Kassenleistung zur Abrechnung kommen kann, noch als Entität mit Sonderstatus in der Gebührenordnung für Ärzte Erwähnung findet.“