Ärztevertretung stimmt gegen Homöopathie-Weiterbildung

Trotz erheblicher Widerstände in den eigenen Reihen hat sich die Ärzteschaft in Baden-Württemberg am Samstag mehrheitlich dafür ausgesprochen, Homöopathie-Zusatzqualifikationen aus der Weiterbildungsordnung für Ärzt*innen zu streichen. Ob Sozialminister Manfred Lucha die Entscheidung diesmal genehmigt, bleibt abzuwarten – 2022 hatte er einen gleichlautenden Beschluss blockiert.