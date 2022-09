Können auch Verbände oder Mitbewerber Verstöße nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) abmahnen? Oder darf das nur der betroffene Verbraucher oder die Aufsichtsbehörde? Diese Frage stellt sich, seit die DSGVO 2018 in Kraft getreten ist.

Jedenfalls Verbraucherschutzverbände dürften vom Bundesgerichtshof bald grünes Licht bekommen, wegen möglicher Datenschutzverstöße von Unternehmen vor Gericht zu ziehen – auch wenn es keine konkret Betroffenen gibt. Allerdings könnte es dafür Bedingungen geben, zum Beispiel, dass mutmaßlich geschädigte Verbraucher auch identifizierbar sind. So kristallisierte es sich am heutigen Donnerstag bei einer Verhandlung in Karlsruhe heraus, in der der Verbraucherzentrale Bundesverband gegen Facebook vorgeht.

Wann der Bundesgerichtshof sein Urteil spricht, war zunächst unklar.

Bei den im konkreten Fall angemahnten Verstößen geht es darum, dass im „App-Zentrum“ von Facebook kostenlose Spiele von Drittanbietern präsentiert wurden, bei denen Nutzerinnen und Nutzer zumindest in der Version 2012 per Klick auf „Sofort spielen“ der Übermittlung verschiedener Daten an den Spielebetreiber zugestimmt hätten. Bei einem Spiel endeten die entsprechenden Hinweise mit dem Satz: „Diese Anwendung darf Statusmeldungen, Fotos und mehr in deinem Namen posten.“ Gerichte in Berlin gaben den Verbraucherschützern recht.

EuGH entschied nur zu Verbänden



Als der Bundesgerichtshof am Zug war, fragte dieser den Europäischen Gerichtshof (EuGH) um Rat, ob eine Klagebefugnis des Verbandes gegen die DSGVO verstoße. Die Richter in Luxemburg entschieden im vergangenen April, nach nationalem Recht berechtigte Verbände könnten bei Datenschutzverstößen von Internet-Riesen anstelle der Nutzer vor Gericht ziehen – auch ohne konkreten Auftrag Betroffener.

Was der EuGH nicht entschied, war der Fall, dass eine einzelne Person in solchen Datenschutzfällen gegen Mitbewerber vorgeht. Auch einen solchen Fall verhandelte der Bundesgerichtshof. Dahinter stecken zwei Verfahren des Münchener Apothekers Hermann Vogel Jr..