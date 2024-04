Das Nahrungsergänzungsmittel BioBran® enthält Arabinoxylan, das aus Polysacchariden von Reiskleie stammt und mit Enzymkomplexen des Shiitake-Pilz behandelt wird. Die daraus entstehende molekulare Verbindung, das sogenannte „Arabinoxylan aus Reiskleie“, für das die Kurzform RBAC (engl. für “rice bran arabonoxylan compound”) verwendet wird, kann so gut vom Dünndarm aufgenommen werden.

Untersucht werden Arabinoxylan-Verbindungen im Zusammenhang mit der Krebsimmuntherapie. Aus diesen Untersuchungen ist bekannt, dass Arabinoxylan aus Reiskleie die Aktivität von NK-Zellen erhöht sowie die B- und T-Zellproliferation steigert. In Humanstudien an Krebspatienten wurde durch die Gabe von RBAC eine Verbesserung der Lymphozytenaktivität/NK-Zellaktivität, der Lebensqualität und ein längeres Überleben festgestellt. Wird rechtzeitig vor einer Chemotherapie mit der Einnahme begonnen, sollen sich auch Nebenwirkungen der Therapie abmildern lassen.

BioBran® kann in der Apotheke somit u.a. supportiv Krebspatienten empfohlen werden. Weitere Zielgruppen sind Apothekenkunden mit u.a. einer Immuninsuffizienz oder mit Infekten. BioBran® wird in zwei Varianten angeboten: als Pulver zur Herstellung einer Lösung in portionierten Sachets mit je 1000 mg Arabinoxylan aus Reiskleie und in Form von Tabletten mit je 250 mg.