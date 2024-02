Verbraucherzentrale NRW warnt vor Werbung mit „Cardio“-Supplementen

Im Zuge des Projekts „Faktencheck Gesundheitswerbung“ seien in den vergangenen Monaten „dutzende“ Verbraucheranfragen zu den „Cardio“-Produkten beantwortet worden, wie in einer Pressemitteilung der Verbraucherzentrale NRW zu lesen ist. Beworben wurden die Supplemente mit Aussagen wie „nährt das Herz, normalisiert den Blutdruck, reinigt die Gefäße“. Die Verbraucher und Verbaucherinnen in den Anfragen wären aufgrund der rechtswidrigen Werbung von einem Arzneimittel ausgegangen.

Der Hersteller wurde von der Verbraucherzentrale nun aufgefordert, derartige Aussagen zu unterlassen.