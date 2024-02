Fünf Anti-Krisen-Tipps für Apotheken

Zielführend ist überdies ein Betriebs- und Arbeitsklima, das auf gegenseitiger Akzeptanz beruht und von der Bereitschaft getragen wird, dass sich Kollegen, Mitarbeiter und Leitende unterstützen und gerade in krisenhaften Zeiten unter die Arme greifen. Der Apothekenleiter ist in der Situation gut beraten, als beispielgebendes Vorbild voranzugehen und das Team zu motivieren, sich nicht im Problem zu suhlen und die belastenden Zeiten zu beklagen und zu verdammen, sondern sich auf die zukunftsorientierte Lösungs­findung zu begeben. Natürlich – das ist leichter gesagt als getan. Aber den Kopf in den Sand zu stecken, kommt als Alternative nicht infrage.

Anti-Krisen-Tipp 3: Miteinander reden

Krisenzeiten sind Zeiten der Unsicherheit. Darum hilft es, wenn der Apothekenleiter und seine Mitarbeiter regelmäßig die Situation im Rahmen einer Krisensitzung reflektieren, sich ihres Zusammenhalts versichern und gemeinsam auf die Lösungssuche begeben. In der Krisensitzung rufen sich die Teilnehmer Situationen ins Gedächtnis, in denen es in der Vergangenheit gelungen ist, Problemen konstruktiv zu begegnen. Sie machen sich also ihre Selbstwirksamkeit bewusst: „Damals vor drei Jahren haben wir es auch geschafft, indem wir …“ Zudem ist es möglich, in der Krisensitzung zu überlegen, ob frühere Lösungsansätze auf die Bewältigung der aktuellen Herausforderung anwendbar sind.

Anti-Krisen-Tipp 4: Aus früheren Krisen lernen

In den früheren Krisen sind oft die Lösungsmuster von morgen und übermorgen verborgen. Dies hat der Vertriebs­experte Urs Altmannsberger festgestellt. Jede Krise hat zwar Alleinstellungsmerkmale. Trotzdem sollte geprüft werden, ob die Struktur einer aufkommenden Krise wirklich etwas vollkommen Neuartiges ist. Denn unterschiedliche Krisen können ähnliche Auswirkungen haben, die „früher“ bereits erfolgreich bekämpft worden sind. Die detaillierte Analyse vergangener Krisen kann helfen, etablierte Lösungsmuster auf die aktuelle Krisenbewältigung zu übertragen.

Einfaches Beispiel: Der Umsatz geht zurück, die Kunden geben deutlich weniger Geld im Freiwahlbereich aus. So etwas ist bereits früher vorgekommen. Seinerzeit haben der Apothekenleiter und sein Team reagiert, indem mit rasch umsetzbaren Aktionen zeitnah Umsatz generiert und Kunden mit spezifischen Serviceangeboten motiviert wurden, ausgabefreudiger zu sein. Die Fokussierung auf Aktionen, die schnell zu Umsatz führen, ist in Krisenzeiten besser, als sich in mittel- oder gar erst langfristig erfolgswirksamen Maßnahmen zu verlieren. Das heißt: Nicht die einmalige Krise selbst, sondern die oft ähnlichen Auswirkungen derselben müssen bekämpft werden.

Der Königsweg der Krisenbewältigung

Der Königsweg der Krisenbewältigung besteht darin, es gar nicht erst zum Krisenausbruch kommen zu lassen. Vielleicht ist es möglich, mithilfe von Frühindikatoren, die erste Hinweise auf eine bevorstehende Bedrohung geben, früh­zeitig Vorsorge zu treffen. Wie haben sich frühere Krisen angekündigt? Falls sich solche Anzeichen festmachen lassen, können sie als Frühindikatoren genutzt werden. Die Krisensituation ist dann etwas früher erkennbar, sodass dem Apothekenleiter und seinen Mitarbeitern etwas mehr Zeit zur Verfügung steht, um entsprechend zu intervenieren.