„Das Allerwichtigste im Leben ist Bindung – das ist sozusagen der Ur-Slogan der Resilienzforschung“, erklärte Wissenschaftsjournalistin Dr. Christina Berndt („Süddeutsche Zeitung“) in ihrem Festvortrag bei der INTERPHARM. Dabei gehe es nicht nur um die Bindung in der frühen Kindheit und Jugend. Jeder Erwachsene brauche lebenslang Freunde, mit denen ein enger menschlicher Austausch möglich ist. Wichtig sei, solche emotional tragenden Kontakte über die Zeit zu bewahren und zu pflegen. Was nicht selbstverständlich ist, da bei den meisten von uns jenseits des 25. Lebensjahrs die Zahl der Freundschaften stetig abnimmt. Virtuelle Kontakte in den „sozialen Medien“ ersetzen sie nicht!