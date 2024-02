Alles digital, oder was?

Vieles, was in der Apotheke an Dokumentationspflichten anfällt, kann mittlerweile digital erledigt werden. Elektronische Dokumentenmanagement-Systeme, BtM- und Laborprogramme etc. machen es möglich. Doch werden die digitalen Dokumentationsmöglichkeiten auch flächendeckend genutzt? Nehmen Sie an unserer Umfrage teil!