Elac-Apothekenkooperation steigt bei Scanacs ein

Wie Elac in einer Presseinformation mitteilte, erweitert die unabhängige Apothekenkooperation mit der Beteiligung an der Scanacs-Plattform ihren Tätigkeitsbereich auf Direktabrechnungen von E-Rezepten. Nach den Worten von Uwe Berlekamp, Vorstandsvorsitzender der Muttergesellschaft Elac Elysée Apotheken Consulting GmbH, soll die Beteiligung an Scanacs eine schnelle, günstige und einfache Abrechnung der Rezepte ermöglichen.

Nach der Gründung des pharmazeutischen Unternehmens Elac Pharma GmbH im Oktober 2023 sei dies nun ein weiterer strategischer Schritt der Kooperation, den Partnerapotheken zu mehr Autonomie und wirtschaftlichen Spielräumen zu verhelfen.

Scanacs stellt den Angaben zufolge Apotheken die Infrastruktur zur selbstständigen Abrechnung gegenüber gesetzlichen Krankenkassen bereit. Die Erstattungen der Krankenkassen und pharmazeutischen Hersteller erfolge dabei direkt auf das Konto der Apotheke.