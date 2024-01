Zwei weitere Kassen versprechen Retaxverzicht

Nach wie vor erreichen die Apotheken fehlerhaft ausgestellte E-Rezepte – so schnell spielt sich der neue Verordnungsweg nicht ein. Der DAV forderte kürzlich eine Retax-Friedenspflicht von allen Kassen bis Ende 2024. In Baden-Württemberg haben dem LAV nun zwei Kassen zugesichert, in bestimmten Fällen auf Beanstandungen zu verzichten.