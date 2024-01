Zum 1. Februar entfallen viele Festbeträge für Kinderarzneimittel

Dazu hatte das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte am 27. Juli 2023 eine Liste mit Arzneimitteln erstellt und im Bundesanzeiger veröffentlicht. Innerhalb von vier Monaten musste der GKV-Spitzenverband die Festbetragsaufhebung beschließen. Dies ist am 20. November 2023 geschehen und betrifft 472 Fertigarzneimittel in 41 Festbetragsgruppen.

Die Zusammenstellung orientiert sich an der WHO-Liste für unentbehrliche Kinderarzneimittel (WHO Model List of Essential Medicines for Children). Dazu gehören sowohl verschreibungspflichtige als auch nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel aus vielen Wirkstoffgruppen. Neben vielen Antibiotika, Asthmasprays, Ibuprofen und Paracetamol sind beispielsweise auch Ciclosporin, Imatinib, Lamotrigin, Levetiracetam und Spironolacton in einzelnen Konzentrationen betroffen. Für einige Arzneimittel auf der Liste sind die Festbeträge derzeit bereits ausgesetzt, doch es kommen nun weitere Produkte hinzu.

Neue Anreize erhofft

Für die Arzneimittel, deren Festbetrag aufgehoben wird, gilt dann ein neuer Basispreis, der 50 Prozent höher als der bisherige Festbetrag ist. Die dann möglichen höheren Preise sollen neue Anreize schaffen, Arzneimittel für Kinder in ausreichenden Mengen zu produzieren oder sogar neu auf den Markt zu bringen. Ob dafür nach Jahrzehnten mit Festbeträgen eine solche Maßnahme ausreicht, bleibt abzuwarten.