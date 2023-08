Hepatitis in Deutschland auf dem Vormarsch

Insgesamt wurden mehr HBV- und HCV-Fälle bei Männern festgestellt als bei Frauen. Am höchsten ist die Inzidenz bei beiden Erkrankungen im Jahr 2022 in der Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen gewesen. Eine stratifizierte Auswertung nach dem Geburtsland (bzw. der Staatsangehörigkeit, falls ersteres nicht bekannt war) ergab einen deutlichen Anstieg an Hepatitis-Fällen bei in Deutschland lebenden Ukrainer:innen. Während im Zeitraum 2019 bis 2021 weniger als 20 HBV-Fälle und ≤25 HCV-Fälle bei in Deutschland lebenden Ukrainer:innen pro Jahr gemeldet wurden, waren es 2022 insgesamt 311 HBV- und 660 HCV-Fälle.