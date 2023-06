Längere Halbwertszeit dank Deuterium

Einen großen Fortschritt in der Therapie der Mukoviszidose stellen die CFTR-Modulatoren dar, deren erster Vertreter 2012 zugelassen wurde. Potentiatoren wie Ivacaftor, aktivieren die in die Membran eingebauten Ionenkanäle. Korrektoren wie Luma-, Elexa- und Tevacaftor fördern den Einbau des Ionenkanals. An weiteren CFTR-Modulatoren wird derzeit intensiv geforscht. Mit VX-561, auch bekannt unter dem Namen Deutivacavtor, ging Professor Hug in seinem Vortrag auf einen der bereits in der klinischen Prüfung befindlichen Wirkstoffkandidaten ein. Wie der Wirkstoffname nahelegt, handelt es sich hierbei um ein deuteriertes Arzneimittel, bei dem Deuterium (2H) statt Wasserstoff zum Einsatz kommt. Dies hat zur Folge, dass der CFTR-Potentiator eine deutlich längere Halbwertszeit aufweist als Ivacaftor und im Gegensatz zu diesem für die einmal tägliche Anwendung in Frage kommt. Phase-2-Studien zu diesem Wirkstoffkandidaten, sowohl als Monotherapeutikum als auch in Kombination mit anderen CFTR-Modulatoren, wurden bereits veröffentlicht.

Gallium gegen Pseudomonaden

Da Mukoviszidosepatient:innen häufig akute oder chronische Infektionen der Lunge erleiden, ist auch die Entwicklung neuer Antiinfektiva für die Patient:innen wichtig. Hier stellte Professor Hug Therapieansätze mit Galliumverbindungen vor. Entsprechende Präparate für die inhalative als auch für die intravenöse Anwendung, werden ebenfalls bereits in klinischen Studien geprüft. Die Rationale dahinter: Bakterien mit einem hohen Eisenbedarf, wie etwa Pseudomonas aeruginosa, nehmen dieses Metall anstelle des benötigten Übergangsmetalls aus der gleichen Periode in die Zelle auf, was dort zu einer Vergiftung des Bakteriums führt.