„Die Deppen der Nation“ – unter dieser Überschrift machte Apotheker Gunther Böttrich, Burg-Apotheke Volkmarsen, in einem offenen Brief an die ABDA auf die desolate Situation der Apotheken aufmerksam. Was ist seitdem geschehen? Reichen die Eskalationsschritte der ABDA aus, um der Apothekerschaft Gehör in der Politik zu verschaffen? In meinem Podcast-Gespräch warnt Böttrich davor, dass das Apothekensterben rasant zunehmen wird: Es gibt da eine hohe Dunkelziffer an betriebswirtschaftlich angeschlagenen Apotheken …