„Es ist teurer, den AWA nicht zu lesen, als ihn zu abonnieren!“

Die Zeiten, in denen man der AWA-Webseite maximal eine „museale Sachlichkeit“ attestieren kann, sind vorbei: Nach dem Heft hat nun auch der Internetauftritt einen Relaunch erfahren. Im DAZ-Interview erzählt AWA-Chefredakteur Dr. Hubert Ortner, was sich geändert hat, was beim Alten bleibt, was es mit dem neuen Claim „Apotheke und Wirtschaft“ auf sich hat und warum jeder Apothekeninhaber den AWA lesen sollte.