Technologie – Mikrobläschen in Diskusform für den Arzneimitteltransport

Forscher der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen haben nun gemeinsam mit Wissenschaftlern der Harvard University in Boston (USA) sowie dem dortigen Massachusetts General Hospital, dem Italian Institute of Technology in Genua und dem DWI–Leibniz-Institut für Interaktive Materialien in Aachen einen Weg gefunden, erstmals stabile Mikrobläschen zu erzeugen, die nicht in alle Richtungen gleich, also anisotrop sind. Genau genommen haben die Bläschen eine Diskus- oder auch Stäbchenform. Ihre Arbeit veröffentlichten die Forscher jetzt im Fachmagazin PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America).