Anfang November vergangenen Jahres hatte der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ein Stellungnahmeverfahren zur Änderung der Arzneimittel-Richtlinie eingeleitet. Im Blickpunkt: Cannabisarzneimittel. Bereits seit März 2017 kann Medizinalcannabis unter den Voraussetzungen des § 31 Abs. 6 Sozialgesetzbuch V (SGB V) zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung verordnet werden. Umfasst sind getrocknete Blüten oder Extrakte in standardisierter Qualität sowie Arzneimittel mit den Wirkstoffen Dronabinol oder Nabilon. Zugleich legte der Gesetzgeber fest, dass das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) von 2017 bis 2022 eine Begleiterhebung zum Einsatz von Cannabis durchführt. Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Erhebung sollte sodann der G-BA das Nähere zum Leistungsanspruch in seiner Arzneimittel-Richtlinie regeln. Und genau das hat er jetzt getan.

Am heutigen Donnerstag fasste das Gremium seinen Beschluss – es war der einzig strittige Punkt in der heutigen Plenumssitzung. Vorausgegangen war ein leidenschaftlich geführtes Stellungnahmeverfahren – denn die Beschlussvorlage mit ihren einzelnen Optionen hatte einigen Widerspruch hervorgerufen. Vor allem die Bestrebungen der Krankenkassen, die Versorgung mit Blüten nachrangig zu behandeln und stattdessen die Versorgung mit Cannabis-Fertigarzneimitteln zu bevorzugen sowie die Verordnung Fachärzten vorzubehalten, kamen nicht bei allen Marktbeteiligten gut an.