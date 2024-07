Die Cannabis-Fachverbände sind nach eigener Aussage nun dabei, ein Informationskonzept und „Verordnungshilfen“ zu entwickeln. Dadurch sollen Ärzt*innen bei der Cannabisverschreibung aufgeklärt und unterstützt werden. Vor allem müssten Vorbehalte hinsichtlich der bürokratischen Hürden beseitigt werden, heißt es – schließlich habe sich in diesem Punkt mit dem G-BA-Beschluss einiges verbessert, betonen die Verbände: „Die Vorbehalte vieler Behandler:innen gegenüber medizinischem Cannabis waren in der Vergangenheit auch mit der zeitaufwändigen Antragstellung an die Krankenkasse verbunden. Nun liegt die Entscheidungshoheit in weiten Teilen ausschließlich bei den Ärztinnen und Ärzten. Das hält das Bündnis für die richtige Entwicklung im Sinne der Patient:innen.“ Mit dem Beschluss sei der Weg geebnet worden für eine flächendeckende Versorgung mit Medizinalcannabis.