Hürden für Cannabisblüten-Verordnung könnten wachsen

Drei Viertel der Cannabis-Patienten in Deutschland berichten, dass sich ihre Symptome unter der Therapie besserten. Zu diesem Ergebnis kommt die am 6. Juli 2022 veröffentlichte Begleiterhebung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zur Anwendung von Cannabisarzneimitteln. Auf dieser Grundlage legt der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) innerhalb von sechs Monaten in seiner Arzneimittel-Richtlinie fest, wie es mit der Kostenerstattung für ihre Therapie weitergehen soll – so sieht es das Gesetz vor (§ 30 Abs. 6 SGB V).