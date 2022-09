Doch was steckt hinter den „Erkenntnissen über unautorisierte Vertriebsaktivitäten in der Lieferkette“? Die DAZ hat beim Regierungspräsidium Darmstadt, der zuständigen Überwachungsbehörde von Axicorp am Standort Friedrichsdorf, nachgefragt. Die Antwort: „Der von Ihnen angesprochene Rückruf der Produkte Trevicta, Enbrel, Xtandi, Humira und Simponi (Firma axicorp GmbH sowie der axicorp B.V. in den Niederlanden) betrifft Arzneimittel, die im Parallelvertrieb in Deutschland in den Verkehr gebracht werden, heißt: Für andere Länder bestimmte Aufmachungen werden für den deutschen Markt neu gekennzeichnet. Vor Ort wurde bei axicorp während dieses Prozesses die Manipulation einer einzelnen Packung festgestellt.“