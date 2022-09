Wer sich nicht in Deutschland zum Apotheker ausbilden ließ, muss eine Fachsprachenprüfung belegen und seine Approbation anerkennen lassen. Das kann dauern. In der Zwischenzeit können die Pharmazeut:innen dennoch in der Apotheke tätig werden. Welche arbeitsrechtlichen Bestimmungen sind bei Hospitanten, Praktikanten und Apothekern unter Aufsicht zu beachten?