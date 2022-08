Apotheker aus dem Ausland – Wege in die Offizin

Wer kann, sollte planen, wie und wo er in Deutschland arbeiten möchte. Beratungen bieten etwa die Hotline „Arbeiten und Leben in Deutschland“ und das Netzwerk Integration für Qualifizierung an. Sie vermitteln an die zuständigen Behörden und klären auf, welche Förderprogramme bereitstehen, wie etwa der Antragszuschuss.

Auch Mohammed Behairy unterstützt über sein Unternehmen meineagentur24 Apotheker:innen, die in Deutschland arbeiten möchten. Seine Hilfe beginnt weit vor der Einreise. In Marokko, Ägypten oder Indien lernen seine Klient:innen Deutsch auf B2-Niveau, um sich im neuen Land verständigen zu können.

Behairy und sein Team vermitteln Online-Vorstellungsgespräche mit Apothekeninhaber:innen in Deutschland. Gewinnen beide Seiten ein gutes Bild voneinander, stellen die Apotheker die Interessenten ein: als Hilfskraft im nicht pharmazeutischen Bereich, etwa in der Warenlogistik. Dafür müssen die Inhaber:innen den Mindestlohn zahlen. Dieser liegt aktuell bei 10,45 Euro und ab dem 1. Oktober 2022 bei 12 Euro. Bei der Arbeitsagentur können Arbeitgeber:innen den Eingliederungszuschuss beantragen. In manchen Fällen werden bis zu 80 Prozent der Personalkosten erstattet.

Haben die zugewanderten Apotheker:innen die Fachsprachenprüfung bestanden, können sie eine befristete Berufserlaubnis beantragen und als Apotheker unter Aufsicht arbeiten.