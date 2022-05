Was nutzt ASS in der Primärprävention? Bereits 2021 veröffentlichte die „US Preventive Services Task Force“ (USPSTF) einen Empfehlungsentwurf, der niedrig dosiertes ASS in der Primärprävention kardiovaskulärer Ereignisse stark einschränkte, ebenso in der Prävention von Dickdarmkrebs. Die USPSTF ist ein unabhängiges Expertengremium, das Empfehlungen für die Primärversorgung und Prävention ausspricht und vom US-Gesundheitsministerium ernannt und finanziert wird. Den letztjährigen Entwurf hat die USPSTF nun am 26. April offiziell werden lassen und ihre neuen Empfehlungen im Fachjournal „JAMA“ („Aspirin Use to Prevent Cardiovascular Disease: US Preventive Services Taskforce Recommendation Statement“) veröffentlicht. Was ändert sich?