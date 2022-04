Menstruations-Cups: umweltverträglich und günstig – doch auch frei von Schadstoffen?

Abzug vergab Ökotest auch für flüchtige Stoffe. Es sollten nicht mehr als 0,5 Prozent der Substanzen aus dem Material entweichen, da dies sonst ein Hinweis darauf sein könne, dass die Menstruationstassen nach Produktion nicht ausreichen wärmebehandelt wurde, erklärt Ökotest. Bei drei Tassen – Ruby Cup, Mylily Menstruationstasse, Queen Cup – war dies der Fall.

Bei diesen Cups lag jedoch noch mehr im Argen: kein Hinweis auf das Toxische Schocksyndrom, bei Mylily und Queen Cup fand Ökotest zudem PVC in der Verpackung und die Siloxane D5 und D6 über dem Grenzwert. Die Silikonbausteine seien schwer abbaubar und reicherten sich in Organismen an, weswegen Ökotest diese Stoffe als kritisch einstuft. Am Ende reicht es für Mylily und Queen Cup somit nur für „ausreichend“, die schlechteste Bewertung im Test. Bei Siloxanen wurde Ökotest auch beim mit „gut“ bewerteten Intimina Lily Cup fündig. Hier bemängelt das Verbrauchermagazin zudem die nicht sehr ausführlichen Anwendungshinweise.

Die vollständigen Testergebnisse gibt es bei Ökotest.