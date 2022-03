Ende vergangenen Jahres wurde die Compugroup Medical Opfer eines Hackerangriffs. Da die Firma nicht nur Arzt-, sondern auch Apothekensoftware vertreibt, blieben auch Apotheken nicht unberührt. Zwar versicherte CGM, dass Kundensoftware nicht betroffen sei, es waren aber Hotlines zeitweise nicht erreichbar und bestimmte Dienste auch für die Apotheken nicht vollumfänglich nutzbar.

Bei der ganzen Aktion soll es sich laut CGM um einen Ransomware-Angriff gehandelt haben. Doch was ist das eigentlich? Bei Ransomware handele es sich um eine Art von Malware, die von außen aufgespielt wird und einen Computer und dessen Dateien „als Geiseln“ festhält, bis ein Lösegeld bezahlt wird, erklärte IT-Spezialist Marcus Lenczyk in seinem Vortrag „Cyberrisiken in der Apotheke“ im Rahmen der FUTUREPHARM, die am heutigen Freitag die INTERPHARM online eröffnete.

Gegen Lösegeldzahlung werden die Daten dann in den meisten Fällen entschlüsselt, zudem werden sie nicht publiziert. Bei Nicht-Zahlung bestehe die Gefahr, dass sensible Geschäfts- und Personendaten öffentlich werden und für immer verloren sind. Umgesetzt wird dies häufig von professionellen Netzwerken, die, angelockt von der Aussicht auf üppige Gewinne, sich in ihrer Expertise ergänzen. So arbeiten laut Lenzcyk die Entwickler von Ransomware mit anderen Akteuren zusammen, die beispielsweise die Schadsoftware-Verbreitung übernehmen, den Netzwerkzugang etablieren oder für die Auskundschaftung von infizierten Netzwerken oder für andere spezifische Aspekte verantwortlich sind. Sie agierten entweder als Angestellte oder erhalten eine Kommission, sobald das Opfer das Lösegeld bezahlt hat.