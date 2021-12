Zimtsterne für den Weihnachtsmann

Zimtsterne sind für viele Deutsche DAS Weihnachtsgebäck schlechthin und dementsprechend viele Rezepte existieren für ihre Herstellung. Eines davon geht folgendermaßen:

Zutaten für den Teig:

500 g gemahlene Mandeln

300 g Puderzucker

2 TL flüssigen Honig

2 TL Zimt

2 Eiweiß

Zutaten für die Glasur:

1 Eiweiß

100 g Puderzucker

Zubereitung:

Den Backofen auf 150 °C vorheizen.

Mandeln, Puderzucker, Honig und Zimt mischen. Das Eiweiß ungeschlagen dazugeben und alles in der Küchenmaschine oder mit dem Handrührgerät kurz verrühren. Anschließend von Hand einen Teig kneten und diesen portionsweise zwischen Klarsichtfolie etwa 0,5 cm dick ausrollen. Sterne ausstechen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen.

Für die Glasur Eiweiß und Puderzucker verquirlen, bis sich eine weiße, sirupartige Masse bildet. Die Sterne damit bestreichen und diese dann etwa 10 Minuten bei 150 °C backen.

Ihren Namen verdanken Zimtsterne natürlich dem darin verwendeten Zimt. Er findet sich bei uns heute in jeder einigermaßen gut bestückten Küche. Das war aber nicht immer so: Im 16. bis 18. Jahrhundert galt Zimt in Europa als eines der kostbarsten Gewürze überhaupt. Wie kostbar belegt eine Geschichte, die vom Augsburger Kaufmann Anton Fugger überliefert ist. Sie bringt uns zur letzten Frage unseres diesjährigen Adventskalenders:

Frage: Wir möchten von Ihnen wissen, auf welche Weise Anton Fugger im Jahr 1530 Kaiser Karl V. seinen Reichtum demonstriert haben soll?