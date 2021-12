Rund um die Welt

Bei dem gesuchten Gewürz handelt es sich um eine Spaltfrucht, die zum Kochen am besten angestoßen und ohne Fett kurz angeröstet wird. So entfalten sich das charakteristische Aroma und die appetitanregende Wirkung besonders gut. In den unterschiedlichen Küchen weltweit wird es gerne verwendet. So würzen die Thailänder ihre Fisch- und Geflügelcurrys damit, die Türken ihre Sucuk-Wurst, die Mexikaner geben es in ihr Chili con carne, und in Nordafrika fügt man es gerne dem Couscous zu. In Mitteleuropa wird es dagegen eher selten verwendet. Dafür ist bei uns ein vom Namen her ähnliches Gewürz derselben Pflanzenfamilie geläufiger.

Die aromatische Spaltfrucht ist schon sehr lange bekannt. Man findet sie schon im Alten Testament der Bibel und in Schriften wie dem Papyrus Ebers, das um 1550 vor Christus entstand. Auch bei den Römern und im Mittelalter war sie geläufig. Als wichtigen Bestandteil enthält die Droge bis zu 6 Prozent ätherisches Öl. Sie kann nicht nur kulinarisch, sondern auch pharmazeutisch vielseitig eingesetzt werden. Ein wichtiges Indikationsgebiet sind gastrointestinale Beschwerden wie Krämpfe und Blähungen. Traditionell wird sie in nichteuropäischen Ländern auch bei Menstruationsbeschwerden, zum Schleimlösen oder bei Kopfschmerzen eingesetzt. In Europa spielt sie heute eher in der Tiermedizin eine Rolle.

Frage: Welches Gewürz suchen wir?