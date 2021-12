Wen schickt die SPD in den Gesundheitsausschuss?

In den Reihen der SPD finden sich daher einige neue Gesichter:

Nezahat Baradari: Die Kinder- und Jugendärztin ist seit 2019 Mitglied des Bundestags. Sie rückte für den ausgeschiedenen Abgeordneten Ulrich Kelber nach, der heute Bundesdatenschutzbeauftragter ist, und war seitdem bereits stellvertretendes Mitglied im Gesundheitsausschuss.

Heike Engelhardt: Die Grund- und Hauptschullehrerin zog 2021 erstmalig über die Landesliste Baden-Württemberg in den Bundestag ein. Zuvor war sie unter anderem Referentin für Kommunikation und Pressesprecherin beim Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg.

Matthias Mieves konnte 2021 in seinem Wahlkreis Kaiserslautern das Direktmandat erringen und ist ebenfalls neu im Bundestag. Er studierte Betriebswirtschaftslehre und Anglistik. Seit 2012 ist er Mitgründer und Miteigentümer der sanabene GmbH für ambulante Intensivpflege.

Christos Pantazis zog auch 2021 erstmalig in den Bundestag ein. Zuvor war der Humanmediziner Mitglied des Niedersächsischen Landtags und dort ab November 2017 stellvertretender Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion. Von 2004 bis zu seinem Einzug in den Landtag im Jahre 2013 arbeitete er als Arzt in der Neurochirurgischen Klinik am Städtischen Klinikum Braunschweig.

Mit Andreas Philippi findet sich ein weiterer Mediziner in den Reihen der SPD-Delegation im Gesundheitsausschuss. Der Chirurg und Notfallmediziner zog als Direktkandidat im Wahlkreis Göttingen in den Bundestag ein, ebenfalls zum ersten Mal.

Tina Rudolph ist ebenfalls Ärztin und zog über die Landesliste Thüringen erstmals in den Bundestag ein. Seit zwei Jahren ist sie außerdem wissenschaftliche Mitarbeiterin für Edgar Franke.

Herbert Wollmann: Der 70-jährige Arzt ist der älteste Neuling in der SPD-Bundestagsfraktion. Er gewann in seinem Wahlkreis Altmark das Direktmandat. Derzeit ist er noch in Teilzeit ambulant im MVZ für Allgemeinmedizin in Stendal tätig.