Apotheken-Museum in Bad Münstereifel bittet um Spenden

„Wir hatten das alles so schön hergerichtet, und nun ist so vieles kaputt“, sagt Gertrudis Symann vom Arbeitskreis Schwanen-Apotheken-Museum Bad Münstereifel. Sie und ihr Mann Theodor waren bis 1994 die siebte Generation von Apothekern, die die über 200 Jahre alte Schwanen Apotheke in der nordrhein-westfälischen rund 18.000 Einwohner Stadt Bad Münstereifel betrieben und sie von 1994 bis zur Eröffnung 1997 in ein Apotheken-Museum überführten.