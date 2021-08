Sowohl mit Blick auf die Auffrischimpfungen als auf Impfungen für Kinder und Jugendliche merkt die KBV zudem einen gesteigerten Beratungsbedarf an. „Anders als bei Regelimpfungen ist es hier so, dass hier die individuelle Indikation mit dem Patienten erörtert und gegenüber den bestehenden Risiken abzuwägen ist“, schreibt sie. „Bezogen auf die Impfung von Kindern und Jugendlichen ergibt sich der Beratungsbedarf wohl aus dem allgemeinen Umstand, dass es keine allgemeine STIKO-Empfehlung für Kinder und Jugendlichen von 12 bis 17 Jahren gibt als auch vor dem Hintergrund, dass jedenfalls im Regelbedarf sowohl der Impfling als auch dessen Sorgeberechtigte zu beraten sein werden.“ Hier müsse eine höhere Vergütung fällig werden als bisher vorgesehen, findet die Bundesvereinigung: Nach Auffassung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung seien beide Sachverhalte „mit einer zusätzlichen Vergütung in Höhe von 8 Euro sinnvoll abzubilden, so dass eine Anhebung der Impfvergütung in beiden Fällen auf 28 Euro sachgerecht wäre“.