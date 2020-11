Funke zur BAK-Vizepräsidentin gewählt

Als Vize folgt auf Benkert zum Jahreswechsel Ursula Funke aus Hessen. Sie setzte sich nach Informationen von DAZ.online mit 83 Prozent der Stimmen gegen ihre Konkurrentin Dr. Kerstin Kemmritz aus Berlin durch. Funke ist bereits seit 2016 Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands der BAK. Die Apothekerin aus Wiesbaden ist Präsidentin der Landesapothekerkammer Hessen.

Hoffmann neuer Beisitzer

Erster Beisitzer bleibt laut ABDA Dr. Dr. Georg Engel (61). Der Krankenhausapotheker ist Präsident der Apothekerkammer Mecklenburg-Vorpommern und seit 2015 Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands der BAK. Die angestellten Apotheker werden vertreten durch Dr. Hannes Müller (33) als zweitem Beisitzer, der ebenfalls wiedergewählt wurde. Er leitet eine Filialapotheke in Haltern am See und ist Mitglied des Vorstands der Apothekerkammer Westfalen-Lippe. Zum dritten Beisitzer wurde Dr. Armin Hoffmann (52) neu gewählt. Er ist angestellter Apotheker in der pharmazeutischen Industrie und Präsident der Apothekerkammer Nordrhein. Die Amtsperiode des fünfköpfigen geschäftsführenden Vorstands der BAK beginnt im Januar 2020 und dauert vier Jahre.

Benkert tritt sein Amt mit einem klaren Ziel an, wie er dem ABDA-Newsroom sagte: „Ich will, dass wir die Arbeit der Pharmazeuten auf qualitativ hohem Niveau fachlich weiterentwickeln und so auch künftig die Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln bestmöglich sicherstellen. Gerade in der Pandemie konnten wir den hohen Stellenwert der Apothekerinnen und Apotheker und ihre Leistungsfähigkeit und Flexibilität – egal ob in der öffentlichen Apotheke, in der Krankenhausapotheke, der Industrie, der Bundeswehr, dem öffentlichen Gesundheitsdienst, sowie in Lehre und Ausbildung – exzellent beweisen. Gleichzeitig gilt es, sich neuen Herausforderungen wie den pharmazeutischen Dienstleistungen und der Digitalisierung zu stellen. Auch die Diskussion über die Novellierung der Approbationsordnung kann hier eine wichtige Grundlage bilden.“