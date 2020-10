Hennrich: Brief aus Brüssel ist „zumindest kein rotes Licht“

Jetzt endlich kam die Rückmeldung von Breton. Der Brief an Minister Spahn enthält jedoch kein klares Votum für oder gegen die geplante Regelung. Breton hebt hervor, dass er die Einführung elektronischer Verordnungen für einen guten Schritt hält. Dabei bezieht er sich offenbar auf das Gutachten des IGES-Instituts zum Apothekenmarkt, in dem die Autoren das E-Rezept als wirtschaftlich weitaus bedeutender einstufen als die Preisbindung für Arzneimittel.

Auf das VOASG geht der EU-Kommissar lediglich am Rande ein. Er vertraue darauf, dass die bevorstehende Diskussion im Bundestag über die Apothekenreform „zu einem verbesserten Zugang deutscher Patienten zu verschreibungspflichtigen Arzneimitteln im Binnenmarkt führen wird“, schreibt Breton. Zudem gehe er davon aus, dass das VOASG den Zugang deutscher Patienten zu Arzneimitteln verbessere. Er freue sich daher, über den Ausgang des Gesetzgebungsprozesses informiert zu werden.

Vorsichtiger Optimismus

Wie kommt der Brief des Kommissars bei den Gesundheitspolitikern in Deutschland an? Der Arzneimittelexperte der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Hennrich, zeigte sich gestern bei einer Diskussionsrunde bei der Expopharm Impuls vorsichtig optimistisch. In dem Schreiben sei „zumindest kein rotes Licht“ erkennbar, sagte der CDU-Politiker. Er gehe davon aus, dass die Kommission keine Bedenken erheben wird, wenn der Bundestag das VOASG verabschiedet. Das heiße aber nicht, dass nicht möglicherweise andere Instanzen das Gesetz kippen könnten, gab Hennrich zu bedenken.