Chia-Samen – nur fette Vorteile?

Das Pseudogetreide wird traditionell in vielen Ländern Lateinamerikas angebaut. Bei den mittelamerikanischen Ureinwohnern waren die ca. 2 mm kleinen, geschmacklich neutralen Samenkörner der Chia-Pflanze jahrhundertelang ein beliebter Sattmacher, der sich roh und getrocknet verzehren ließ. Die Spanier brachten Chia im 15. Jahrhundert nach Europa, wo es sich gegenüber anderen Nahrungspflanzen jedoch nicht behaupten konnte. Als dann vor gut zwei Jahrzehnten in den USA der große Chia-Boom einsetzte, bekam die Pflanze in Europa ihre zweite Chance: Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA, betrachtete sie mit amtstypischen Argusaugen und erteilte ihr ab 2009 stufenweise verschiedene Zulassungen, die den Verkauf in der EU erlaubten und das Importgeschäft vorantrieben.