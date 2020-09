Für Gutverdiener und deren Chefs wird es teurer

Versicherungspflichtgrenze steigt

In der Kranken- und Pflegeversicherung wird die bundesweit einheitliche Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 2021 monatlich um 150 Euro auf 4.837,50 Euro erhöht (2020: 4.687,50 Euro). Die bundesweit einheitliche Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung (Jahresarbeitsentgeltgrenze), ab der man in die private Krankenversicherung wechseln darf, steigt auf 64.350 Euro; im Jahr 2020 liegt sie bei 62.550 Euro.