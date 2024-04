Schluss mit Retaxationen!

Die sorgfältige Überprüfung von Rezepten ist unerlässlich, um Fehler bei der Abgabe von verschreibungspflichtigen Medikamenten zu vermeiden. Retaxationen können nicht nur ärgerlich sein, sondern auch beträchtliche wirtschaftliche Auswirkungen haben. Daher ist es von größter Bedeutung, von Anfang an Fehler zu vermeiden und ein fundiertes Know-how in der Rezeptbearbeitung zu entwickeln. Dies ist das Ziel des zweiteiligen Live-Online-Workshops "Retax-Profi", der zur Akkreditierung eingereicht wurde.

In diesen interaktiven Webinaren werden die Teilnehmer praxisnah und anschaulich über die verschiedenen Formalitäten informiert, die bei der Belieferung von Rezepten zu beachten sind. Sie erhalten Einblicke in potenzielle Fehlerquellen und lernen, wie sie diese vermeiden können. Das Ziel ist es, den Teilnehmern Sicherheit und Verantwortung in der Rezeptbearbeitung zu vermitteln.