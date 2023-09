Zertifizierte Fortbildung mit dem DAV-Rezeptursommer 2023

Jedes Jahr werden in Deutschland rund 13 Millionen Rezepturarzneimittel von Apothekern und PTAs hergestellt, um Lücken in der Versorgung zu schließen, die von Industriemedikamenten nicht behandelt werden können. Diese hohe Zahl zeigt, wie wichtig individuelle Anfertigungen für Patienten sind und wie unentbehrlich die Arzneimittelherstellung in Apotheken ist.

Der Alltag der Rezepturherstellung ist durch rechtliche Anforderungen, hohe Qualitätsansprüche und anspruchsvolle Entscheidungen geprägt. Im "DAV-Rezeptursommer" des Deutschen Apotheker Verlags werden ab dem 12. Juni sechs zertifizierte Online-Vorträge angeboten, die im Wochenrhythmus knifflige Rezepturthemen behandeln. Dies reicht von Zäpfchengießen über die Nutzung maschineller Rührsysteme bis hin zu Augenzubereitungen und den Herausforderungen bei der Verarbeitung spezieller Wirkstoffe. Auch Themen wie Kapselherstellung und Digitalisierung in der Rezeptur werden behandelt.

Ganz gleich, ob es früh am Morgen, in der Mittagspause oder an einem lauen Sommerabend ist, sei es in der Apotheke, auf dem Balkon oder im Park: Die Experten des Rezepturwissens begleiten Sie durch den Sommer und machen die Lösung von Rezepturproblemen zum Kinderspiel!

Die mit 6 Punkten akkreditierte Veranstaltung ist bis zum 17. September buchbar, alle Vorträge stehen Ihnen bis zum 30. September online zur Verfügung.

