Herbstliche Familienauszeit in den Bergen Vorarlbergs

Nach einem aufregenden Herbsttag in den Bergen erwartet Sie im Falkensteiner Hotel Montafon ein Rückzugsort, der zum Verweilen einlädt. Als stolzer Partner von "turn to zero" verkörpert das Haus die Idee von nachhaltiger Eleganz, vereint mit unvergleichlichem Komfort. Hier können Sie sich in einer Umgebung entspannen, die nicht nur Ihre persönlichen Bedürfnisse erfüllt, sondern auch die Umwelt respektiert. Das Gesamtkonzept des Hotels ermöglicht Ihnen einen Aufenthalt, der auf spannenden Outdoor-Aktivitäten gleichermaßen basiert wie auf tiefenentspannten Momenten und einem umfassenden Unterhaltungs- und Betreuungsprogramm für die kleinen Gäste im bunten Falky Land. Kinder lernen im Science Lab auf spielerische Weise über die Gesetze unserer Natur, erkunden zusammen mit unseren Rangern den Wald und seine Bewohner und können sich an der Indoor-Kletterwand, in der Multisporthalle und im Multimedia-Raum so richtig verausgaben.