Der ApothekenRechtTag findet wieder live im Internet statt

Für unseren Branchentreff für Juristen und Pharmazeuten konnten wir wieder hochkarätige Referentinnen und Referenten zu aktuellen Themen gewinnen:

Dr. Bettina Mecking, Geschäftsführerin der Apothekerkammer Nordrhein, eröffnet das spannende Programm zu den neuen pharmazeutischen Dienstleistungen und ihren rechtlichen Vorgaben. Im Anschluss referiert Dr. Timo Kieser von der Kanzlei Oppenländer über die Möglichkeiten und Grenzen von Outsourcing in der Apotheke, bevor Dr. Elmar Mand den Vormittag beschließt. Der Bundesdatenschutzbeauftragte a.D. Peter Schaar beschäftigt sich in seinem Vortrag mit dem Thema „Diagnose Digital-Desaster – Wie geht es (auch für Apotheken) weiter?“

Dr. Andreas Ziegler befasst sich anschließend mit der Frage, ob das PTA-Reformgesetz einen Aufbruch zu neuen Ufern bedeutet oder doch nur alter Wein in neuen Schläuchen ist. Hieran folgt Claudia Mettang mit dem Thema „Apotheke und Arbeitsrecht: Fallstricke und wie man sie umgehen kann.“ Den Abschluss des Kongresstages bildet der erfahrene Jurist Dr. Morton Douglas von der Kanzlei Friedrich Graf von Westphalen, der sich in seinem Beitrag mit dem drängenden Problem der Lieferengpässe beschäftigt. Verpassen Sie keinesfalls diese hochrelevanten Veranstaltungen und sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket!

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.